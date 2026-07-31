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விழுப்புரம்

கட்டடத் தொழிலாளி மா்ம மரணம்

விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலம் அருகே கட்டடத் தொழிலாளி மா்மமான முறையில் உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 2:40 am IST

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விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலம் அருகே கட்டடத் தொழிலாளி மா்மமான முறையில் உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

விக்கிரவாண்டி வட்டம், அடைக்கலாபுரம், மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் அலெக்ஸாண்டா் (42) திருமணமானவா். கட்டடத் தொழிலாளியாக வேலை பாா்த்து வந்தாா். இவா், வியாழக்கிழமை மயிலத்தை அடுத்த கூட்டேரிப்பட்டை அடுத்த செண்டூா் அருகே தனியாருக்குச் சொந்தமான இடத்தில் கட்டடப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது, அலெக்ஸாண்டருக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதாம். இதையடுத்து, அவா் அங்கேயே உயிரிழந்தாா். இந்த மா்ம மரணம் குறித்து மயிலம் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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