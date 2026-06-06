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விழுப்புரம்

உலகுக்கு வழிகாட்டும் விஸ்வ குருவாக திகழ்கிறது இந்தியா: ஆரோவில் விழாவில் தமிழக ஆளுநா் ஆா்லேகா் பெருமிதம்

உலகுக்கு வழிகாட்டும் விஸ்வகுருவாக இந்தியா திகழ்கிறது என்று தமிழக ஆளுநரும், ஆரோவில் அறக்கட்டளை நிா்வாகக் குழுத் தலைவருமான ஆா்.வி.ஆா்லேகா் தெரிவித்தாா்.

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விழுப்புரம் மாவட்டம், ஆரோவில் சா்வதேச நகரவாசிகளுக்கு அடையாள அட்டைகளை வழங்கிய தமிழக ஆளுநரும், ஆரோவில் அறக்கட்டளை நிா்வாகக் குழுத் தலைவருமான ஆா்.வி.ஆா்லேகா். உடன் ஆரோவில் அறக்கட்டளைச் செயலரும், குஜராத் மாநில கூடுதல் தலைமைச் செயலருமான ஜெயந்தி எஸ்.ரவி, ஆரோவில் அறக்கட்டளை சிறப்பு செயல் அதிகாரி ஜி.சீத்தாராமன் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :6 ஜூன் 2026, 7:59 am IST

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உலகுக்கு வழிகாட்டும் விஸ்வகுருவாக இந்தியா திகழ்கிறது என்று தமிழக ஆளுநரும், ஆரோவில் அறக்கட்டளை நிா்வாகக் குழுத் தலைவருமான ஆா்.வி.ஆா்லேகா் தெரிவித்தாா்.

விழுப்புரம் மாவட்டம், ஆரோவில் சா்வதேச நருக்கு தமிழக ஆளுநா் ஆா்லேகா் வெள்ளிக்கிழமை வந்தாா். அவருக்கு ஆரோவில் அறக்கட்டளைச் செயலரும், குஜராத் மாநில கூடுதல் தலைமைச் செயலருமான ஜெயந்தி எஸ்.ரவி மற்றும் அறக்கட்டளை நிா்வாகக் குழுவினா் வரவேற்பளித்தனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, அங்குள்ள பாரத் நிவாஸில் நடைபெற்ற ஆரோவில் சா்வதேச நகரில் நடைபெறும் வளா்ச்சிப் பணிகள் குறித்த புகைப்படக் கண்காட்சியைப் பாா்வையிட்ட அவா், மாத்திா் மந்திருக்குச் சென்று தியானம் மேற்கொண்டாா்.

பின்னா், யுனிட்டி பெவிலியனுக்குச் சென்ற ஆளுநா் ஆா்லேகா் ஆரோவில் சா்வதேச நகரின் வளா்ச்சிப் பணிக் குழுவினரை சந்தித்துப் பேசினாா். அப்போது, ஆரோவில் சா்வதேச நகரில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள், அதன் முன்னேற்றங்கள் குறித்து கேட்டறிந்தாா்.

பின்னா், அங்கு குழுமிருந்த ஆரோவில் வாசிகளுடன் கலந்துரையாடினாா். முன்னதாக, ஆரோவில் வளா்ச்சிப் பணிக் குழுவினருக்கு அடையாள அட்டைகளை வழங்கினாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, ஆளுநா் ஆா்லேகா் பேசியதாவது: ஆரோவில் சா்வதேச நகரில் மகான் ஸ்ரீஅரவிந்தரும், அன்னையும் (மிர்ரா அல்பாசா) நம்மைச் சுற்றி இருப்பதையும், ஆசிா்வதிப்பதையும் நம்மால் உணர முடிகிறது.

இத்தருணத்தில் நாம் ஆரியா் என்ற வாா்த்தையை தவறாகப் புரிந்துகொள்ளக் கூடாது. ஆரியா் என்பது ஓா் இனம் அல்ல; இது, ஒரு குணம். இந்திய மக்களிடையே உள்ள இந்த நற்குணம் உலகிலுள்ள மனிதா்களையும் சென்றடைய வேண்டும். அவ்வாறு சென்றடைந்தால், அது உலகத்தை மகிழ்வுக்கு உள்ளாக்கும்.

இந்தக் கோட்பாட்டைத்தான் அன்னை நமக்குக் கற்பித்தாா். அவருடைய கனவுகள் எல்லாம் மகான் அரவிந்தரின் கனவுகளைப் போலவே இருந்தன. அடுத்துவரும் 100 ஆண்டுகளில் நம் பாரதம் (இந்தியா) இந்த முழு உலகுக்கும் வழிகாட்டும் என்று ஸ்ரீஅரவிந்தா் கணித்தாா். அவருடைய கணிப்பு தற்போது நிஜமாகி வருகிறது. முழு உலகமும் நம்மை உற்றுநோக்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

காலனித்துவ மனப்பான்மைகளை விடுத்து, பண்பாடு சாா்ந்த உண்மையான கல்வியை அளிப்பதில் நம் நாடு உலகுக்கு வழிகாட்டும் விஸ்குருவாகத் திகழ்கிறது.

ஆனால், நமது பழக்கவழக்கங்கள், கலாசாரம், சனாதனம் ஆகியவற்றை அழிப்பதற்கு மெக்காலே திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. அதன் மூலம், நமது எண்ணங்கள் வழிநடத்தப்பட்டன. இப்போது அவைகள் மாறுகின்றன.

இங்கே மதம் இல்லை எனவும், பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது மனிதநேயம் மட்டுமே என்றும் அன்னை கூறியுள்ளாா். அந்த மனிதநேயம் இந்த புனித மண்ணிலிருந்துதான் கற்பிக்கப்பட்டு பரப்பப்படுகிறது.

தமிழகத்தின் ஆளுநராக இருப்பதை ஒரு பாக்கியமாக கருதுகிறேன். காரணம், அன்னை வழங்கியிருக்கும் இந்தச் சூழலை அனுபவிப்பதால், அந்த பாக்கியத்தைப் பெற்றுள்ளேன்.

இங்கே எதிா்மறை எண்ணங்கள் இல்லை. எந்தவொரு நபரும் சிறிது நேரத்தில் இங்கிருந்து நோ்மறை எண்ணங்களை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்வாா்கள். உலகில் நோ்மறை எண்ணங்களை பரப்புவதற்கு கல்வித் துறையே சிறந்த களம். ஒருங்கிணைந்த கல்வியை அளிப்பதில் ஆரோவில் பள்ளிகள் முன்மாதிரியாக உள்ளன என்றாா் ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா்.

ஆரோவில் அறக்கட்டளைச் செயலா் ஜெயந்தி எஸ்.ரவி ஆரோவில் சா்வதேச நகரின் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள் மற்றும் கட்டுமானப் பணிகள் குறித்துப் பேசினாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, அங்கு மரக்கன்றுகளை நட்ட ஆளுநா் ஆா்லேகா், புதிய கட்டடம் (பிளாசா) கட்டுவதற்காக அடிக்கல் நாட்டினாா்.

புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநரின் செயலா் டி.மணிகண்டன், ஆரோவில் சிறப்பு செயல் அதிகாரி ஜி.சீத்தாராமன், நிா்வாகக் குழுவைச் சோ்ந்த ஜெயா மற்றும் உறுப்பினா்கள், ஆரோவில் வளா்ச்சிப் பணிக் குழுவினா், ஆரோவில் வாசிகள் கலந்துகொண்டனா்.

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