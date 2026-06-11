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விழுப்புரம்

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை

விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் அருகே 14 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைதான இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து விழுப்புரம் போக்ஸோ நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

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சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :11 ஜூன் 2026, 6:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் அருகே 14 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைதான இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து விழுப்புரம் போக்ஸோ நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

திண்டிவனம் வட்டம், செண்டூா், மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் பா.சிவா (30). இவா் மீது 14 வயதுடைய சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு, ஏப்.18-ஆம் தேதி திண்டிவனம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.

இந்த வழக்கின் இறுதிக்கட்ட விசாரணை முடிவுற்று விழுப்புரம் போக்ஸோ நீதிமன்றத்தில் புதன்கிழமை தீா்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இதில் சிவா மீதான குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட நிலையில், வழக்கை விசாரித்த போக்ஸோ நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.வினோதா, சிவாவுக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூ.11ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா்.

இதையடுத்து போலீஸாா் அவரை கடலூா் மத்திய சிறையில் அடைத்தனா். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு அரசு சாா்பில் ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டாா். இவ்வழக்கில் அரசு தரப்பில் வழக்குரைஞா் காந்திமதி ஆஜரானாா்.

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