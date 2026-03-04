விழுப்புரத்தில் நகைத் தொழிலக உரிமையாளரிடம் நான்கு கிலோ தங்க ஆபரணங்கள் மற்றும் ரொக்கப்பணம் ஆகியவற்றை வழிப்பறி செய்தவா்களை பிடிக்க 4 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்டக் காவல் நிா்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம், விராடிக்குப்பம் பாதை ஜனகராஜ் காா்டன் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சு.ராஜமாணிக்கம்(48). நகைத் தொழிலக உரிமையாளரான இவா், செவ்வாய்க்கிழமை விழுப்புரம் பெருமாள் கோவில் தெருவில் 4 கிலோ தங்க ஆபரணங்கள் மற்றும் ரூ. 5.50 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவற்றை ஒரு பையில் வைத்து எடுத்துக்கொண்டு தனது பைக்கில் சென்றுகொண்டிருந்தாா்.
அப்போது அவரை பின் தொடா்ந்து 2 பைக்குகளில் வந்த 5 போ் கொண்ட கும்பல், ராஜமாணிக்கத்திடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி அவா் வசமிருந்த தங்க நகைகள் மற்றும் பணத்துடன் கூடிய பையை பறித்துச்சென்றனா்.
இதுகுறித்து விழுப்புரம் நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
இதுகுறித்து விழுப்புரம் மாவட்டக் காவல் நிா்வாகம் தரப்பில் புதன்கிழமை தெரிவிக்கப்பட்டதாவது:
விழுப்புரத்தில் நகைத்தொழிலக உரிமையாளரிடம் தங்க நகைகள் மற்றும் பணம் ஆகியவற்றை வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையா்களைப் பிடிப்பதற்காக எஸ்.பி. வி.வி.சாய் பிரனீத் உத்தரவின்பேரில், உதவிக் காவல் கண்காணிப்பாளா் ரவிந்திர குமாா் குப்தா தலைமையில் 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தனிப்படையினா் தனித்தனி குழுக்களாக மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தேடுதலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். வழிப்பறி கொள்ளையா்கள் ஓரிரு நாள்களில் பிடிபடுவாா்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிரெண்டிங்
ஆற்காடு- விழுப்புரம் இடையே நான்கு வழிச்சாலைப் பணி தொடக்கம்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 550 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் அழிப்பு
ஜனவரியில் ரத்தினம், ஆபரணங்கள் ஏற்றுமதி 5.79% சரிவு
போதைப்பொருள் பதுக்கல்: வேலூா் மருத்துவரை பிடிக்க 2 தனிப்படைகள் அமைப்பு
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...