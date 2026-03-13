Dinamani
ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடக்க இந்திய கப்பல்களுக்கு அனுமதி! - ஈரான் தூதர் தகவல்! புதுச்சேரியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ், பாஜக தொகுதிப் பங்கீடு பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஓய்வூதியம் உயர்வு: முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை அட்டவணை வெளியீடு கட்சியின் பெயரை அறிவித்தார் சசிகலா!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! எதிர்க்கட்சிகள் அமளியால் மக்களவை ஒத்திவைப்பு!அதிமுகவில் இணைந்தார் காளியம்மாள்! எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! 17 கோடி பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் விடுவித்தது அமெரிக்கா!
/
விழுப்புரம்

மினி லாரி மீது லாரி மோதல் ஒருவா் உயிரிழப்பு: 16 போ் காயம்

விழுப்புரம் அருகே மினி லாரி மீது லாரி மோதியதில் கூலித் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா். மேலும் 16 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.

News image
விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய மாவட்ட ஆட்சியா்ஷே. ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான்.
Updated On :13 மார்ச் 2026, 6:58 pm

Syndication

விழுப்புரம் மாவட்டம், ப. வில்லியனூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த கரும்பு வெட்டும் தொழிலாளா்கள் 20 போ் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை வி.மாத்தூா் பகுதியில் கரும்பு வெட்டுவதற்காக மினி லாரியில் சென்று கொண்டிருந்தனா். பண்ருட்டி- விழுப்புரம் சாலையில் வாணியம்பாளையம் அணுகுசாலை பேருந்து நிறுத்தம் பகுதியில் இவா்களது வாகனம் சென்றபோது, பண்ருட்டியிலிருந்து விழுப்புரம் நோக்கி வந்த லாரி மோதியது. இதில் மினிலாரி அருகிலிருந்த குடியிருப்புப் பகுதியில் தூக்கி வீசப்பட்டது. இதில் மினி லாரியில் பயணம் செய்த சேகா்(65), பூ.தட்சிணாமூா்த்தி (47), அங்கம்மாள், பெ.பட்டாபி (56) உள்ளிட்ட 17 போ் காயமடைந்தனா்.

தகவலறிந்த வளவனூா் போலீஸாா் விபத்தில் காயமடைந்தவா்களை மீட்டு விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இந்நிலையில், சிகிச்சை பெற்று வந்த சேகா் (65) மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தாா். மேலும் இருவா் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வளவனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

விழுப்புரம் மாவட்டம், வாணியம்பாளையம் பகுதியில் லாரி மோதியதில் தூக்கி வீசப்பட்ட சுமை வாகனம்.

ஆட்சியா், எம்எல்ஏ ஆறுதல்: விபத்து குறித்து தகவலறிந்த மாவட்ட ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான், விழுப்புரம் எம்எல்ஏ இரா.லட்சுமணன் ஆகியோா் மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று காயடைந்தவா்களை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தனா். மேலும், அவா்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்து மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் லூசி நிா்மல் மடோனா, உறைவிட மருத்துவ அலுவலா் ரவிக்குமாா் ஆகியோரிடம் கேட்டறிந்தனா்.

டிரெண்டிங்

நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் எடை குறைவாக பிறந்த குழந்தைக்கு ‘கங்காரு முறை’ சிகிச்சை

அறுவை சிகிச்சையால் 2 குழந்தைகளுக்கு காது கேட்கும் திறன்

நிச்சயதாா்த்த நிகழ்வில் உணவருந்தியோருக்கு வாந்தி, வயிற்றுப் போக்கு

வேலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் மனநல அவசர சிகிச்சை, மீள் மையம் திறப்பு

வீடியோக்கள்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு