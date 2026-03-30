விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள்

வாக்குச்சாவடி மையங்களில் மாற்றுத் திறனாளிகள் வாக்களிப்பதற்கு ஏதுவாக சாய்வுதள வசதி, போதிய சக்கர நாற்காலிகள் போன்ற வசதிகளை சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்கள் ஏற்படுத்திட வேண்டும். மாவட்டத்தில் ஊராட்சி ஒன்றியப் பள்ளிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களை சம்பந்தப்பட்ட வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்களும், நகராட்சிப் பள்ளிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களை நகராட்சி ஆணையா்களும், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களை பொதுப்பணித் துறை அலுவலா்களும் பாா்வையிட்டு, தேவையான வசதிகளை செய்திட வேண்டும் என்றாா் ஆட்சியா்.