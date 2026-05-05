விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியை திமுகவிடமிருந்து தட்டிப் பறித்து, வெற்றியை ருசித்தது பாமக. இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளா் சிவக்குமாா், தவெக வேட்பாளரைக் காட்டிலும் 910 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் திமுக சாா்பில் அன்னியூா் அ.சிவா, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சாா்பில் ச.சிவக்குமாா், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் விஜய் ஏ.வடிவேல், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் சுபா சந்திரேகரன் மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் என 24 போ் போட்டியிட்டனா்.
விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் 1,12,767 ஆண் வாக்காளா்கள், 1,16,199 பெண் வாக்காளா்கள், 29 மூன்றாம் பாலினத்தவா்கள் என மொத்தம் 2,28,995 வாக்காளா்கள் வாக்களிப்பதற்குத் தகுதி பெற்றிருந்தனா். இவா்களில் 1,01,383 ஆண் வாக்காளா்கள்,1,05,626 பெண் வாக்காளா்கள், 19 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என மொத்தம் 2,07,828 போ் வாக்களித்திருந்தனா். இது 90.41 சதவீத வாக்குப்பதிவாகும். மேலும் 2,809 தபால் வாக்குகளும் பதிவான நிலையில் மொத்தம் 2,09,837 போ் வாக்களித்திருந்ததாக இந்தியத் தோ்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூா்வமாக அறிவித்தது.
இதைத்தொடா்ந்து விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் பதிவான வாக்கு எண்ணும் பணி கா.குப்பத்திலுள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரியில் திங்கள்கிழமை காலை தொடங்கியது.
முதல் சுற்றிலிருந்தே பாமக வேட்பாளா் ச.சிவக்குமாா் முன்னிலைப் பெறத் தொடங்கினாா். இரண்டாவது இடத்தில் தவெக வேட்பாளா் விஜய் வடிவேலும், மூன்றாவது இடத்தில் திமுக வேட்பாளா் அன்னியூா் அ.சிவாவும் இருந்து வந்தனா். இருவருக்கும் இடையே வாக்குவித்தியாசம் குறைந்தளவிலேயே இருந்து வந்தது. 17 வாக்குகள், 102 வாக்குகள் என்ற அளவில் வித்தியாசம் இருந்து வந்தது. எனினும், 23-ஆவது சுற்று முடிவில் தவெக வேட்பாளா் விஜய் வடிவேலுவைக் காட்டிலும் 910 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா் பாமக வேட்பாளா் சி.சிவக்குமாா்.
விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் பாமக வேட்பாளா் ச.சிவக்குமாா்69,727 வாக்குகளும், தவெக வேட்பாளா் விஜய் வடிவேல் 68,817 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளா் அன்னியூா் அ.சிவா 60,941 வாக்குகளும், நாதக வேட்பாளா் சுபா 4979 வாக்குகளும் பெற்றனா்.
இதைத் தொடா்ந்து தொகுதியின் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் விஜயாவிடமிருந்து வெற்றிச் சான்றிதழை பாமக வேட்பாளா் சிவக்குமாா் பெற்றுக்கொண்டாா்.
