கஞ்சா விற்பனை: இளைஞருக்கு 5 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை
விழுப்புரம் மாவட்டம், பிரம்மதேசம் அருகே கஞ்சா கடத்திய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞருக்கு 5 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை, அபராதம் விதித்து விழுப்புரம் நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
சிறை - பிரதிப் படம்
விழுப்புரம் மாவட்டம், பிரம்மதேசம் அருகே கஞ்சா கடத்திய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞருக்கு 5 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை, அபராதம் விதித்து விழுப்புரம் நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
புதுச்சேரி, லாஸ்பேட்டையைச் சோ்ந்தவா் ரா.பிரகாஷ் (23). இவரை விழுப்புரம் மாவட்டம்,பிரம்மதேசம் போலீஸாா் கடந்த 20.11.2024-ஆம் தேதி கஞ்சா கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்தனா். இந்த வழக்கின் இறுதிக்கட்ட விசாரணை முடிந்து, விழுப்புரம் போதைப்பொருள்கள் குற்ற வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தீா்ப்பளிக்கப்பட்டது. இதில், பிரகாஷ் மீதான குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதால் வழக்கை விசாரித்த சிறப்பு நீதிபதி எழிலரசி, குற்றம்சாட்டப்பட்ட பிரகாஷ்-க்கு 5 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனையும், ரூ.50 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா். இதையடுத்து நீதிமன்ற போலீஸாா் பிரகாஷை கைது செய்து, கடலுா் மத்திய சிறையில் அடைத்தனா்.
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