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தலைமைத் தோ்தல் ஆணையரைக் கண்டித்து இடதுசாரிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

இந்திய தலைமைத் தோ்தல் ஆணையரைக் கண்டித்து, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் சாா்பில், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகேயுள்ள நகராட்சித் திடலில் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா்.

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இந்திய தலைமைத் தோ்தல் ஆணையரைக் கண்டித்து, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் சாா்பில், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியில் தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா் சட்ட ரீதியான கடமைகளை மீறியதாகக் கூறி, அதைக் கண்டித்தும், ஞானேஷ்குமாரை மத்திய அரசு பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தியும் இந்த கண்டன ஆப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றவா்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும், மத்திய பாஜக அரசைக் கண்டித்தும் முழக்கங்களை எழுப்பினா்.

விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள நகராட்சித் திடலில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் விழுப்புரம் மாவட்டச் செயலா் ஏ.சௌரிராஜன் தலைமை வகித்தாா். இதில், கட்சியின் மாவட்ட துணைச் செயலா் முருகன், நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா்கள் ஜெயச்சந்திரன், ஆ.இன்பஒளி, என்.நாராயணன், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலக் குழு உறுப்பினா் எஸ்.கீதா, மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா்கள் எஸ்.முத்துக்குமரன், ஏ.சங்கரன், ஜி.ராஜேந்திரன், ஆா்டி.முருகன் ஆகியோா் பேசினா்.

தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போா் உரிமைக்கான சங்க மாவட்டச் செயலா் ஏ.கிருஷ்ணமூா்த்தி, அகில இந்திய விவசாயத் தொழிலாளா்கள் சங்க மாவட்ட நிா்வாகிகள் கே.சுந்தரமூா்த்தி, எம்.முத்துவேல் மற்றும் நிா்வாகிகள், கட்சியினா் கலந்துகொண்டனா்.

கள்ளக்குறிச்சியில்...: இந்திய தலைமைத் தோ்தல் ஆணையரைக் கண்டித்து, கள்ளக்குறிச்சி கச்சேரி சாலையில் உள்ள அம்பேத்கா் சிலை முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் டி.எம்.ஜெய்சங்கா், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாவட்டச் செயலா் கே.ராமசாமி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் (மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட்) மாவட்டச் செயலா் டி.கலியமூா்த்தி ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.

மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினா் டி.ரவீந்திரன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில நிா்வாகக்குழு உறுப்பினா் த.லெனின்,

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் (மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட்) மத்தியக் குழு உறுப்பினா் பாலசுந்தரம் ஆகியோா் கண்டன உரையாற்றினா். ஆா்ப்பாட்டத்தில் இடதுசாரி கட்சிகளைச் சோ்ந்த நிா்வாகிகள் பலா் கலந்துகொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.

கள்ளக்குறிச்சி கச்சேரி சாலையில் உள்ள அம்பேத்கா் சிலை முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடதுசாரி கட்சிகளைச் சோ்ந்தோா்.

கள்ளக்குறிச்சி கச்சேரி சாலையில் உள்ள அம்பேத்கா் சிலை முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடதுசாரி கட்சிகளைச் சோ்ந்தோா்.

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