வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்க்க நாளை சிறப்பு முகாம்

வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்க்க நாளை சிறப்பு முகாம்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இளம், முதல் தலைமுறையாக தகுதி பெறும் வாக்காளா்களை பதிவு செய்வதற்கான சிறப்பு முகாம் அனைத்து வாக்குச் சாவடிகளிலும் சனிக்கிழமை (அக்.10) நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
X | Chief Electoral Officer Tamil Nadu
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இளம், முதல் தலைமுறையாக தகுதி பெறும் வாக்காளா்களை பதிவு செய்வதற்கான சிறப்பு முகாம் அனைத்து வாக்குச் சாவடிகளிலும் சனிக்கிழமை (அக்.10) நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணி நிறைவடைந்த மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களில் இளைஞா்கள், முதல் தலைமுறையாகத் தகுதி பெறும் வாக்காளா்களை பதிவு செய்வதற்காக சிறப்பு முகாமை மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா் மற்றும் வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்கள் நடத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்திய தோ்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
அதன்படி விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தகுதி வாய்ந்த இளைஞா்கள், முதல் தலைமுறை வாக்காளா்கள் தங்கள் பெயரை வாக்காளா் பட்டியலில் பதிவு செய்யும் வகையில், அனைத்து வாக்குச் சாவடிகளிலும் சிறப்பு முகாம் சனிக்கிழமை (அக்.10) நடத்தப்படும்.
எனவே, தகுதியுள்ளவா்கள் சம்பந்தப்பட்ட வாக்குச் சாவடிகளுக்குச் சென்று, வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலரிடம் படிவம் 6-ஐ சமா்ப்பித்து, வாக்காளா் பட்டியலில் தங்கள் பெயரைச் சோ்த்துக் கொள்ளலாம் என்று ஆட்சியா் தெரிவித்துள்ளாா்.
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