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நாளைய மின்தடை: வேம்பி, அன்னியூர்!

திங்கள்கிழமை காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை.

மின்தடை - கோப்புப் படம்

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வேம்பி, அன்னியூா் பகுதிகள் (விழுப்புரம் மாவட்டம்)

நேரம்: திங்கள்கிழமை காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை.

பகுதிகள்: வேம்பி, கே.ஆா்.பாளையம், கஞ்சனூா், ஏழுசெம்பொன், சித்தேரி, வெள்ளேரிப்பட்டு, அன்னியூா், பெருங்கலாம்பூண்டி, திருக்குணம், தி.கொசப்பாளையம், அடங்குணம்.

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