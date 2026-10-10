நாளைய மின்தடை: வேம்பி, அன்னியூர்!
திங்கள்கிழமை காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
வேம்பி, அன்னியூா் பகுதிகள் (விழுப்புரம் மாவட்டம்)
நேரம்: திங்கள்கிழமை காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை.
பகுதிகள்: வேம்பி, கே.ஆா்.பாளையம், கஞ்சனூா், ஏழுசெம்பொன், சித்தேரி, வெள்ளேரிப்பட்டு, அன்னியூா், பெருங்கலாம்பூண்டி, திருக்குணம், தி.கொசப்பாளையம், அடங்குணம்.
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