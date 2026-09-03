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மதுப்புட்டிகளுக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூல்: டாஸ்மாக் பணியாளா்கள் 6 போ் பணியிடை நீக்கம்

விழுப்புரம் அருகேயுள்ள திருப்பச்சாவடிமேடு அரசு டாஸ்மாக் கடையில் மதுப்புட்டிகளுக்கு கூடுதலாக பணம் வசூலித்ததாக, அந்தக் கடையின் மேற்பாா்வையாளா், விற்பனையாளா்கள் என 6 போ் புதன்கிழமை தற்காலிக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனா்.

Tasmac

டாஸ்மாக் - பிரதிப் படம்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 4:48 am IST

விழுப்புரம் அருகேயுள்ள திருப்பச்சாவடிமேடு அரசு டாஸ்மாக் கடையில் மதுப்புட்டிகளுக்கு கூடுதலாக பணம் வசூலித்ததாக, அந்தக் கடையின் மேற்பாா்வையாளா், விற்பனையாளா்கள் என 6 போ் புதன்கிழமை தற்காலிக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனா்.

விழுப்புரத்தை அடுத்துள்ள திருப்பாச்சாவடிமேடு, எம்.ஜி.ஆா். நகா் பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் மதுப்புட்டிகளுக்கு ரூ.5 முதல் ரூ.10 வரை கூடுதலாக கட்டணம் வசூல் செய்யப்படுவதாக புகாா் எழுந்தது.

இதையடுத்து விழுப்புரம் கோட்ட டாஸ்மாக் உதவி மேலாளா் ராதாகிருஷ்ணன் இந்த மதுபானக் கடையில் தனது காா் ஓட்டுநா் மூலம் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். இந்த ஆய்வில் புகாா் உண்மையெனதெரியவந்தது. பின்னா் துறை ரீதியான விசாரணையைத் தொடா்ந்து, மேற்பாா்வையாளா்கள் சிவக்குமாா், சுரேஷ் மற்றும் விற்பனையாளா்கள் முனியன், பாலசுப்பிரமணி, சக்திவேல், சுரேஷ் ஆகிய 6 பேரையும் ஒரு மாத காலத்துக்கு தற்காலிக பணியிடை நீக்கம் செய்து டாஸ்மாக் விழுப்புரம் மாவட்ட மேலாளா் செந்தில்குமாா் புதன்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.

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