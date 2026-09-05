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தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயில் பண்ருட்டியில் நின்று செல்லும்!

தூத்துக்குடியிலிருந்து ஆந்திர மாநிலம், நரசபூா் வரை இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில், கடலூா் மாவட்டம் பண்ருட்டியில் நின்று செல்லும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓணம் பண்டிகை

ரயில்

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 2:12 am IST

தூத்துக்குடியிலிருந்து ஆந்திர மாநிலம், நரசபூா் வரை இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில், கடலூா் மாவட்டம் பண்ருட்டியில் நின்று செல்லும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயணிகளின் வசதிக்காக செப்.7-ஆம் தேதி முதல் தூத்துக்குடி- நரசபூா் விரைவு சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் 06019) பண்ருட்டிக்கு காலை 9.03 மணிக்கு வந்து 9.04 மணிக்கு புறப்படும்.

மறுமாா்க்கத்தில் செப்.9-ஆம் தேதி முதல் நரசபூா்-தூத்துக்குடி விரைவு சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் 06020) பண்ருட்டிக்கு மாலை 6.11 மணிக்கு வந்து 6.12 மணிக்கு புறப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வேயின் திருச்சி கோட்ட மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் என். ஜெயந்த் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.

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