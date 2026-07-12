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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (12.07.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :12 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று எதிர்ப்புகள் நீங்கும். நெருக்கடியான நேரத்தில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். முயற்சிகளில் சாதகமான பலன் கிடைக்கும். மாணவர்கள் கூடுதலாக நேரம் ஒதுக்கி பாடங்களை படிப்பது வெற்றிக்கு உதவும். தேவையான உதவிகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை, மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5, 7

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (12.07.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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