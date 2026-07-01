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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (16.07.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :16 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று சக ஊழியர்கள் மேல் அதிகாரிகளிடம் இருந்து வந்த மனக்கசப்பு மாறும். குடும்பத்தில் நிம்மதி அதிகரிக்கும். உங்கள் கருத்துகளுக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும். கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்து வந்த மனகிலேசங்கள் மறைந்து ஒற்றுமை ஓங்கும். பிள்ளைகளிடம் பாசம் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், கரும்பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (16.07.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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