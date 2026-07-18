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தினப் பலன்கள்

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (19.07.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :18 ஜூலை 2026, 5:07 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று பெரியோர்களின் ஆசீர்வாதத்தால் அனைத்திலும் நன்மையே நடக்கும். அரசியல்வாதிகள், சமூக சேவகர்களுக்கு மாத மத்தியில் பலன்கள் நன்மை தீமை என கலந்து கிடைத்தாலும் பிற்பாதி சிறப்பாக இருக்கும். பொருளாதார வளம் மேம்படும். தொழில் உன்னத நிலையை அடையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (19.07.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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