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தினப் பலன்கள்

தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (19.07.2026)

தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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தனுசு - தனுசு

Updated On :19 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று பொன்னான வாய்ப்புகள் தேடி வரும். வாழ்க்கைவளம் முன்னேறும். தைரியமாகவும் அதே வேளையில் தெய்வ அனுகூலத்துடனும் காரியங்களை சாதித்துக் கொள்வீர்கள். சகோதர சகோதரிகளிடம் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தினில் சிற்சில பிரச்சனைகள் வரலாம். உடன் வேலை செய்வோரின் ஆதரவால் அதனைச் சமாளிப்பீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 7

Summary

தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (19.07.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil

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