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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (22.07.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று புதிய ஆர்டர்களுக்கான முயற்சிகள் சாதகமான பலன் தரும். வீண் அலைச்சலை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். அரசியலில் உள்ளவர்கள் கோபமாக பேசுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. மேல்மட்டத்தில் உள்ளவர்களுடன் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம். கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், வெளிர் பச்சை, ஆரஞ்சு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (22.07.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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