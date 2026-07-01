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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (16.07.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :16 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று எதிர்பார்த்த தகவல்கள் தாமதமாக வரும். கூட இருப்பவர்களிடம் எந்த விஷயத்தையும் சொல்லும் போது கவனம் தேவை. பொருளாதாரம் உயரும். எதிர்ப்புகள் விலகும். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் தீரும். பல வகையான யோகங்கள் ஏற்படும். மன குழப்பம் நீங்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, ஆரஞ்சு

அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 3

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (16.07.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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