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தினப் பலன்கள்

இன்றைய ராசி பலன் (21.06.2026) - மகரம்

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :26 வினாடிகள் முன்பு

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று மனைவி வழியில் உள்ள உறவினர்களுடன் கருத்து பரிமாற்றங்கள் செய்யும் போது மிகுந்த எச்சரிக்கை தேவை. முயற்சிகளில் தடைகள் வந்தாலும் அதையெல்லாம் முறியடித்து வெற்றிப் பாதையில் பயணீப்பீர்கள். தாய் வழி உறவினர்களுடன் சின்ன கருத்து மோதல்கள் வரலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், ஆரஞ்சு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3

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