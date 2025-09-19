வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - துலாம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
மற்றவர் பேச்சுக்கு மதிப்புக் கொடுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்கள் நடைபெறும். பயணங்களால் நன்மை உண்டாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்த்த கடன் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளை நாடிச்செல்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக்கட்சியினரின் ரகசிய திட்டங்களை அறிந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் முன்னேற்றங்களைக் காண்பீர்கள். பெண்கள் ஆடை, ஆபரணங்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் நண்பர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை

