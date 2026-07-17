வார பலன்கள் (ஜூலை 17 - 23) - மேஷம்

தீயோரின் நட்பைத் தவிர்த்து விடுவீர்கள். வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை தர்ம காரியங்களுக்குச் செலவிடுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் நன்மை தரும் அலுவலகப் பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் தேவையான முதலீடுகளைச் செய்து வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள்.
விவசாயிகளுக்கு மகசூல் நன்றாக இருக்கும். அரசியல்வாதிகள் கட்சி ரகசியங்களை வெளியில் பேச வேண்டாம்.
கலைத்துறையினர் கலைஞர்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்பீர்கள். பெண்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தைப் பேணிக் காப்பீர்கள்.
மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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