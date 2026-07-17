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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 17 - 23) - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 3:58 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

பங்கு வர்த்தகத்தில் சரியான நேரத்தில் முதலீடு செய்வீர்கள். அரைகுறையாக நின்ற அனைத்து வேலைகளையும் முழுமையாக முடித்து விடுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களின் ஆதரவு பெருகும். வியாபாரிகளுக்குச் சீரான வருமானம் கிடைக்கும். விவசாயிகள் பயிர் சுழற்சி முறையைக் கையாளுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களுக்கு ஆதரவாகச் செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

பெண்கள் வீடு வாங்கும் முயற்சிகளைத் துரிதப்படுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் உடற்பயிற்சிகளில் தவறாது ஈடுபடுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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