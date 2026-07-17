வார பலன்கள் (ஜூலை 17 - 23) - விருச்சிகம்

சுறுசுறுப்பாகவும் கடினமாகவும் உழைத்து முன்னேறுவீர்கள். புதிய வண்டி வாகனங்களை வாங்குவீர்கள். புதிய வீட்டிற்கு மாறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் நன்மதிப்பைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளின் பழைய கடன்கள் வசூலாகும். விவசாயிகளுக்கு மகசூல் அதிகரித்து, லாபம் அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சியின் ஆதரவு ஊக்கமளிக்கும். கலைத்துறையினரைத் தேடி புதிய ஒப்பந்தங்கள் வரும்.
பெண்களுக்குக் குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஒற்றுமை மன நிறைவை ஏற்படுத்தும். மாணவர்கள் பெற்றோரின் மனநிலையை உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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