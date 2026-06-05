வார பலன்கள் (ஜூன் 5 - 11) -விருச்சிகம்

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தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் நிம்மதி பூத்துக் குலுங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிராகச் சதி செய்தவர்கள் அடங்கி விடுவார்கள். வியாபாரிகளின் பேச்சுக்குக் கூட்டாளிகள் மதிப்பு கொடுப்பார்கள். விவசாயிகள் இடைத்தரகர்களை ஒதுக்கி வைத்து விடுவார்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தங்கள் செயல்களை சரியாகத் திட்டமிட்டுச் செய்வீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் தேடி வரும்.
பெண்கள் உற்றார் உறவினர்களை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள். மாணவர்கள் விரும்பிய பாடப்பிரிவுகளில் சேர்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.