மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (02.08.2026)

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இன்று நீண்ட தூர தகவல்கள் நல்ல தகவல்களாக இருக்கும். பயணங்களால் வீண் செலவு உண்டாகும். தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்த்தால் அலைச்சல்கள் குறையும். எதையும் சமாளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்டாவதால் ஏற்றமிகு பலனைப் பெறுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்டநிறம்: சிவப்பு, ஊதா
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 8
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (02.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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