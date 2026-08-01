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தினப் பலன்கள்

துலாம் - இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026)

துலாம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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துலாம் - துலாம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 5:53 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று எதிர்பார்க்கும் பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கப்பெற்றாலும் சில நேரங்களில் அதிகநேரம் உழைக்க வேண்டியிருக்கும். சிலருக்கு எதிர்பாராத இடமாற்றங்கள் அலைச்சலை ஏற்படுத்துவதுடன் குடும்பத்தைவிட்டும் பிரியநேரிடும். உடன்பணிபுரிபவர்களின் ஆதரவுகள் மகிழ்ச்சி அளிக்கும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெளிர் நீலம், மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 4

Summary

துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026 | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil

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