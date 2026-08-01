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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (05.08.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 6:09 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று அடுத்தவருக்கு உதவபோய் வீண் பிரச்சனையில் சிக்கிக் கொள்ள நேரலாம் கவனமாக இருப்பது நல்லது. கலைஞர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுவார்கள். தொழில், வியாபாரம் செய்பவர்கள் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைய முடியும். தொழிலாளர்களின் ஆதரவு அமோகமாக இருக்கும். வெளியூர், வெளிநாட்டுத் தொடர்புடைய வற்றால் நல்ல மேன்மை உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெள்ளை, ஆரஞ்சு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (05.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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