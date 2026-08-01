மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (04.08.2026)

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இன்று இசைக் கலைஞர்களுக்கு ஆதரவுகள் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். கடன்கள் குறையும். மாணவ-மாணவியர் கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றமுடன் எதிர்பார்த்த மதிப்பெண்ணைப் பெறமுடியும். அடிக்கடி ஞாபகமறதி ஏற்படும் என்றாலும் பெரிய கெடுதி இல்லை. தேவையற்ற பொழுதுபோக்குகளையும், நண்பர்களின் சகவாசத்தையும் தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்டநிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 6
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (04.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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