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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 5:49 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று பணவரத்து அதிகரிக்கும். வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய் வரலாம். உணவு கட்டுப்பாட்டில் கவனம் தேவை. தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்த்தால் அலைச்சல்கள் குறையும். பிறர் விஷயங்களில் தலையீடு செய்வதைத் தவிர்த்தால் மனஉளைச்சல்கள் ஏற்படாமல் இருக்கும். பேச்சில் சற்று நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெள்ளை, வெளிர் நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 4

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (03.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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