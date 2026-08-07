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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 5:59 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஓரளவுக்கு முன்னேற்றமான பலன்கள் உண்டாகும் என்றாலும் வேலைப்பளுவும், பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கும். எந்தப் பணி முடிப்பதற்கும் கடின உழைப்புக்களை மேற்கொள்ள நேரிடும். உயரதிகாரிகளின் பாராட்டுதல்கள் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: நீலம், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 7

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (07.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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