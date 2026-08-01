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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (06.08.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 5:38 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் குறையும். கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்து வந்த மனகசப்பு மாறும். புதிய சுபகாரிய முயற்சிகள் சில தடைகளுக்குப்பின் நிறைவேறும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் தோன்றினாலும் அன்றாடப் பணிகளில் சுறுசுறுப்புடன் செயல்படும் ஆற்றலைப் பெறுவீர்கள். புத்திரவழியில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (06.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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