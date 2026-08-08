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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (08.08.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 5:41 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று உங்களின் உடல் ஆரோக்கியம் அவ்வளவு திருப்திகரமாக இருக்கும் எனக்கூறமுடியாது. வாழ்க்கை துணையின் ஆதரவு உண்டு. பிள்ளைகளுக்காக செலவு செய்ய நேரிடலாம். குடும்பத்திலும் வரவுக்குமீறிய செலவுகளால் பொருளாதாரத் தட்டுப்பாடுகள் ஏற்படும். சுபகாரிய முயற்சிகளுக்கு உற்றார்-உறவினர்களே தடையாக இருப்பார்கள்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 6

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (08.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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