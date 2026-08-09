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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.08.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 5:12 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று படிப்படியான முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் திருப்தியளிப்பதாக அமையும். குடும்ப ஒற்றுமை ஓரளவுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் கூடுதலாக உழைக்க வேண்டி இருக்கும். உற்றார்-உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சியளிப்பதாக இருந்தாலும் வரவுக்குமீறிய செலவுகளை ஏற்படுத்தும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: நீலம், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (09.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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