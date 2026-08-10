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தினப் பலன்கள்

மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.08.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மகரம் - மகரம்

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 5:59 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றி அதன் மூலம் மதிப்பும், மரியாதையும் கிடைக்க பெறுவீர்கள். பணவரவு திருப்தி தரும். உத்தியோகம் நல்லபடியாக இருக்கும். சிலருக்கு ஏற்பட்ட மனக்கசப்புகள் நீங்கி மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். உடன் பிறந்தோர் உறு துணையாக இருப்பர். எளிதில் கோபப்படக்கூடிய நபர்கள் யாரிடமும் கவனமாக பேசுவது நல்லது.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (10.08.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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