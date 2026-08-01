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தினப் பலன்கள்

கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (15.08.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கடகம் - கடகம்

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 6:15 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் எவ்வளவு உழைத்தாலும் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைப்பதில் தாமதம் உண்டாகும். புதிய பூமி, மனை வாங்கும் முயற்சிகளில் தடைகளுக்குப்பின் அனுகூலம் உண்டாகும். உற்றார் -உறவினர்களை அனுசரித்துச்செல்வது, வாய்க்கால் வரப்பு பிரச்சினைகளை பெரிது படுத்தாமல் இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6, 9

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (15.08.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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