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தினப் பலன்கள்

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (16.08.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 4:02 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று தேவையற்ற பயணங்களால் அலைச்சல்கள் அதிகரித்தாலும் அதன்மூலம் ஓரளவுக்கு அனுகூலப்பலனை உண்டாக்கும். எதிர்ப்புகளை சமாளிக்க தேவையான உத்வேகம் கிட்டும். தைரியமாக இருக்க இறைவனை வேண்டுங்கள். பெண்களுக்கு எந்த ஒரு காரியத்தையும் துணிச்சலாக செய்து முடிப்பீர்கள். தேவையான உதவிகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (16.08.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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