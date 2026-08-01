The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
கமிஷன் வாங்குகிறார்கள் தவெக அமைச்சர்கள்; ஆடியோ ஆதாரம் உள்ளது - அண்ணாமலைசோனியா காந்தியை நாட்டு மக்கள் மன்னிக்கமாட்டார்கள்: அமித் ஷா3 தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டதற்கு முதல்வர் விஜய் கண்டனம்!தவெக அமைச்சர்கள் கமிஷன் வாங்குகிறார்கள்; ஆடியோ ஆதாரம் உள்ளது - அண்ணாமலைபாஜகவில் இருந்து விலகினார் நடிகர் தேவன் கர்நாடகத்தில் தமிழர்கள் சுட்டுக்கொலை: மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்! வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு அவமதிப்பு! காங். மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்: சுவேந்து அதிகாரி
/
தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (17.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

News image

விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 4:34 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று அரசியல்வாதிகள் மக்களுக்குக் கொடுத்த வாக்குறுதிகளைக் காப்பாற்றி மக்களின் ஆதரவைப் பெறுவார்கள். கொடுக்கல்- வாங்கல் சரளமான நிலையில் அமையும். பிறருக்குக் கொடுத்த வாக்குறுதிகளைக் காப்பாற்றமுடியும். தெய்வ பிரார்த்தனை மனதுக்கு நிம்மதியையும், ஆறுதலையும் தரும். பணவரத்து கூடும். அரசாங்க காரியங்கள் சாதகமாக பலன் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 9

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (17.08.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (15.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (15.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (14.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (14.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (13.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (13.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (12.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (12.08.2026)

விடியோக்கள்

பாரிஸ் கபே டிரைலர்!

பாரிஸ் கபே டிரைலர்!

பியார் பிரேமா கல்யாணம் டிரைலர்!

பியார் பிரேமா கல்யாணம் டிரைலர்!