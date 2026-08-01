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இன்று பிரச்சனைகளில் தலையிடுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. பணி நிமித்தமாக பயணம் செல்ல வேண்டி வரலாம். உற்றார்-உறவினர்களிடையே வீண் கருத்துவேறுபாடுகள் ஏற்பட்டு பிரிந்துசெல்ல நேரிடும். எதிர்பார்க்கும் உதவிகளும் தாமதப்படும். திருமண சுபகாரிய முயற்சிகளுக்கான பேச்சு வார்த்தைகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, வெளிர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 3, 7
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மீனம் இன்றைய ராசி பலன் (17.08.2026) | Meenam Rasipalan Today | Pisces Horoscope Today Tamil
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