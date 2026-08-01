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தினப் பலன்கள்

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (18.08.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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சிம்மம்

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 5:47 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று மனைவி, புத்திரர்களின் உடல்நிலை சுமாராக இருக்கும். எதிர்பாராத பயணங்களால் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். எண்ணியபடி செயல்களை செய்து காரிய வெற்றி காண்பீர்கள். தேவையற்ற மனசஞ்சலங்களும், வீண் செலவுகளும் ஏற்படக்கூடும் என்றாலும் எதையும் சமாளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (18.08.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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