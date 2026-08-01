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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (19.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 5:48 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று எடுக்கும் முயற்சிகளில் தடைகளுக்குப்பின் வெற்றி அடைவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியத்திலும் அடிக்கடி பாதிப்புகள் உண்டாகி மருத்துவச் செலவுகளும் ஏற்படும். குடும்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சினைகளால் மனநிம்மதி குறையும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் முன்னேற்றம் காண எடுக்கும் முயற்சிகள் கைகூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, சாம்பல் நிறம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 6

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (19.08.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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