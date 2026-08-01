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தினப் பலன்கள்

மீனம் - இன்றைய ராசி பலன் (19.08.2026)

மீனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மீனம் - மீனம்

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 5:51 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று முயற்சிகளில் தடைகள் நிலவினாலும் எதிர்நீச்சல் போட்டாவது வெற்றி வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். பொருளாதாரநிலையில் கடுமையான நெருக்கடிகளைச் சந்திப்பீர்கள். உற்றார்-உறவினர்களிடையே வீண்விரோதங்கள் உண்டாகும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் வேலைபளு குறைந்து உற்சாகமாக காணப்படுவார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 7

Summary

மீனம் இன்றைய ராசி பலன் (19.08.2026) | Meenam Rasipalan Today | Pisces Horoscope Today Tamil

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