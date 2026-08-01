கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (21.08.2026)
கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கடகம் - கடகம்
இன்று கணவன்-மனைவியிடையே ஒற்றுமைக் குறைவு ஏற்படும். எடுக்கும் காரியங்களிலும் எவ்வளவுதான் பாடுபட்டாலும் அதற்கேற்ற முழுப்பலனை அடையமுடியாது. தொழில், வியாபாரம் செய்பவர்களும் நிம்மதியற்ற நிலைகளை சந்திப்பார்கள். மாணவர்களுக்கு கல்வி தொடர்பான விஷயங்கள் தாமதமாக நடக்கும். புதிய நட்புகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5, 7
Summary
கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (21.08.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil
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