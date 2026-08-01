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தினப் பலன்கள்

கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (17.08.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கடகம் - கடகம்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 4:31 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று தேவையற்ற பொழுதுபோக்குகளையும் நண்பர்களின் சகவாசத்தையும் தவிர்ப்பதன்மூலம் நற்பலனைப் பெற முடியும். ஓரளவுக்கு சேமிப்பு பெருகும். பிள்ளைகள் விஷயத்தில் அதிக அக்கறை காட்டுவீர்கள். அக்கம்பக்கத்தினரிடம் அனுசரித்து செல்வது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (17.08.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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