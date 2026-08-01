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தினப் பலன்கள்

கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (18.08.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கடகம் - கடகம்

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 5:45 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று பணவரத்து அதிகரிக்கும். மற்றவர்கள் செய்ய தயங்கும் வேலையை செய்து முடித்து பாராட்டு கிடைக்க பெறுவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியத்தில் அடிக்கடி பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும் மருத்துவச் செலவுகளுக்குப்பின் உடனே குணமாகும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் மந்தநிலை ஏற்படும் என்பதால் அதிக கவனம் செலுத்துவது, தேவையற்ற பொழுதுபோக்குகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (18.08.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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