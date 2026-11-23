கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (24.11.2026)
கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கன்னி
இன்று அரசாங்க காரியங்களில் அனுகூலம் ஏற்படும். கற்றறிந்தோர் கௌரவம் ஏற்படும். புகழ் கிடைக்கும் நற்காரியங்களை இந்த நேரத்தில் ஆற்ற இயலும். தம்பதிகளிடத்தில் அன்னியோன்னியம் ஏற்படும். பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருந்தாலும் சில வீண் செலவுகளும் வந்து சேரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெண்மை, பச்ச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9
Summary
கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (24.11.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil
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