தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (24.11.2026)
தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
தனுசு - தனுசு
இன்று உங்களுடைய அந்தஸ்திற்கு சோதனை வரலாம். அதிகப்படியான செலவுகள் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரலாம். உங்களுடைய உறுதியும், கொள்கைப் பிடிப்பும் தளர்வதற்க்குண்டான நிலை வரலாம். எந்த ஒரு காரியமும் தாமதத்திற்க்கு உள்ளாவது தவிர்க்க முடியாமல் இருக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5, 7
Summary
தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (24.11.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil
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