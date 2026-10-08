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தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026)

தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

தனுசு daily predictions

தனுசு - தனுசு

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இன்று தொழில் வியாபாரம் சுமாராக நடக்கும். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைத்தாலும் செலவும் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் அதிகம் உழைக்க வேண்டி இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், ஆரஞ்சு,

அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 3, 5

Summary

தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil

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