மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026)
மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
மகரம் - மகரம்
இன்று குடும்பத்தில் இதமான சூழ்நிலை காணப்படும். புதிய வீடு கட்டுவது, பழைய வீட்டை புதுப்பிப்பது போன்ற பணிகளை தொடங்க முற்படுவீர்கள். கணவன் மனைவிக்கிடையே மகிழ்ச்சி நிலவும். பிள்ளைகளால் பெருமை சேரும். அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை வாங்கி கொடுத்து மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம், ஊதா
அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 3
மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil
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