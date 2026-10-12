சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (13.10.2026)
சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
சிம்மம்
இன்று பணவரத்து அதிகரிக்கும். காரியங்கள் தாமதமாக நடந்தாலும் வெற்றிகரமாக நடக்கும். தொழில் வியாபாரம் தொடர்பாக அலைய வேண்டி இருந்தாலும் முடிவில் லாபம் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த கடன் வசதி கிடைக்கும். புதிய ஆர்டர்கள் வரும். எதிர்பார்த்த காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். எதிலும் லாபம் கிடைக்கும். மனத்தெம்பு உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம், ப்ரவுண்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9
Summary
சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (13.10.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil
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